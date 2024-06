PUMA setzt mit EURO- und COPA-Ablegern seine größte Marketingoffensive fort

Das globale Sportunternehmen PUMA hat das zweite Kapitel seiner ersten weltweiten Markenkampagne seit 10 Jahren "FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do" gestartet. Das neue Kapitel steht ganz im Zeichen der UEFA Euro 2024 und der Copa América 2024.

Global sports company PUMA has launched the second chapter of its first worldwide brand campaign in 10 years "FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”. New chapter is fully dedicated to the UEFA Euro 2024 and the 2024 Copa América. (Photo: Business Wire)

In diesem Sommer startet PUMA mit zwei Ablegern seiner globalen Markenkampagne, in denen das Unternehmen die Geschichte seiner besten Fußballathleten erzählt. Da Geschwindigkeit schon immer PUMAs Markenzeichen war, zeigt das neue Kapitel, wie wichtig Geschwindigkeit im Fußball und darüber hinaus ist. Wenn Spieler auf dem Spielfeld sind, haben sie nur eine Sekunde Zeit, um eine Entscheidung zu treffen und zu reagieren. Diese Leidenschaft für Geschwindigkeit ist einfach universell. "See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER." bedeutet, Sport und Sportkultur anders zu sehen und letztlich so zu gewinnen, wie es nur die Schnellsten können. Auf eine Weise, wie es nur PUMA kann.

"Wir sind bestrebt, die Präsenz unserer Marke durch eine umfassende Medienstrategie zu erhöhen, die traditionelle Kanäle mit innovativen Technologien verbindet, um unsere Kunden zu erreichen. Unsere Bemühungen werden sich insbesondere auf die sozialen Medien konzentrieren und dabei unser Team von Botschaftern und Influencern nutzen. Außerdem werden wir neue Mechanismen erforschen, um aufregende Erlebnisse zu schaffen", so Richard Teyssier, Vizepräsident Brand und Marketing.

Max Pollack, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von MATTE Projects, einer Partneragentur für diese Markenkampagne, sagte: "Die Zusammenarbeit mit PUMA bei der Neudefinition ihres kraftvollen Markenversprechens "Forever. Faster." neu zu definieren, war eine entscheidende Erfahrung für MATTE. Wir fühlen uns geehrt, mit einem so vertrauensvollen und vorausschauenden Partner zusammenzuarbeiten, und vor allem mit ihrer Führung, während wir diese neue Plattform gemeinsam gestalten. Wer etwas verändert, gewinnt, weil er das Spiel anders sieht. Das ist etwas, woran wir fest glauben, und wir freuen uns darauf, dass PUMA dieses Ethos vollständig umsetzt, um das Jahr des Sports zu gewinnen."

Die "FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”, EURO- und COPA-Ableger starten am 6. Juni und werden über den gesamten Medienmix wie Social Media, TV, PR, Out of Home und Verkaufsstellen weltweit kommuniziert. Zwei Filme und unterstützende kreative Elemente zeigen Jack Grealish, Antoine Griezmann, Christian Pulisic, Javier "Chicharito" Hernández, Kai Havertz, Memphis Depay, Neymar Jr. und Sergio Aguero. Später in diesem Jahr wird PUMA spezielle Markenvideos und kreative Assets für die Olympischen Sommerspiele 2024 präsentieren.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

MATTE

MATTE ist ein New Yorker Kreativunternehmen an der Schnittstelle zwischen Unterhaltung und Werbung, gegründet von Brett Kincaid, Matthew Rowean und Max Pollack.

MATTE baut ganzheitliche Plattformen für Marken, Künstler und Institutionen in den Bereichen Content, Digital und Experiential auf und entwickelt und produziert originäre IP in Film und Live-Entertainment für eine globale Fangemeinde. Das Kundenportfolio von MATTE umfasst Arbeiten für Marken wie The Macallan, KITH, Cartier, Audemars Piguet und YSL Beauté sowie Kooperationen mit Künstlern von Ye bis Virgil, Jay-Z bis Jeff Koons, James Blake bis Peggy Gou.

