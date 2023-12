PUMA X VIVID VISIONS BY ANDREW BURGESS: EIN TEXTIL-ZU-TEXTIL FASHION EXPERIMENT

Das globale Sportunternehmen PUMA gibt die neue Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Upcycler Andrew Burgess und seiner Marke VIVID VISIONS bekannt. Gemeinsam bringen sie eine experimentelle, einmalige Capsule-Kollektion heraus.

In enger Zusammenarbeit mit dem Sportunternehmen entwarf Andrew fünf Designs, die aus PUMAs recyceltem Polyester RE:FIBRE bestehen. Sie kombinieren futuristisches Modedesign mit nostalgischem Retro-Sport. Die Kollektion feiert nicht nur PUMAs Wurzeln, sondern auch das Engagement der Marke in nachhaltige Textilinnovationen zu investieren. Die Aufnahmen der Kollektion wurden im York Hall Leisure Centre in London gemacht.

Die Bilder zeigen verschiedene Facetten der Kleidungsstücke – so spiegeln sie die unendlichen Möglichkeiten der "Circle Fashion" wider, bei der alte Textilien wiederverwertet werden.

Andrew, der für sein Upcycling-Talent bekannt ist, reiste in die Türkei, um PUMAs Partnerfabriken zu besuchen. Dort konnte er sich ein persönliches Bild von der Kreislaufwirtschaft des Sportunternehmens machen. Zudem hatte er die Möglichkeit, einen eigenen RE:FIBRE-Stoff aus recycelten Polyester-Kleidungsstücken herzustellen.

"Die Innovationen, Forschung, Maschinen, nachhaltigen Praktiken und Produktionen zu sehen, die für die Herstellung von RE:FIBRE-Stoffen notwendig sind, war sehr beeindruckend. Wenn ich an die Herstellung von Kleidungsstücken denke, denke ich an die abschließende Nähphase, in welcher der Stoff zum fertigen Produkt zusammengefügt wird, denn das ist normalerweise mein Upcycling-Prozess. Aber zu erfahren, was genau passiert, wenn man alte Textilien, die sonst möglicherweise auf der Mülldeponie gelandet wären, auflöst, bevor sie zu etwas Neuem werden, war sehr interessant," sagt Andrew.

Mit Designs, die die geschredderten, depolymerisierten, repolymerisierten sowie neu gestalteten Textilien verkörpern, spiegelt die Kollektion die Schönheit des RE:FIBRE-Recyclingprozesses wider.

Andrew sagt: "Bei meiner Marke VIVID VISONS geht es darum, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden. Daher war es sehr cool, mit PUMA zusammenzuarbeiten und eine Kollektion aus einem ’neuen’ recycelten Stoff zu entwerfen. Die Streifen an den Ärmeln repräsentieren das RE:FIBRE-Garn, das aus den geschmolzenen Polymeren gesponnen wird. Die abgeschnittenen Hosen und Jacken spiegeln den Transformationsprozess, also RE:FIBRE, wider."

Das Modeexperiment ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Sportunternehmen und dem in den USA ansässigen Upcycler, der Teil von PUMAs Voices of A RE:GENERATION ist. Ziel des Projektes ist es, Nachhaltigkeitsinitiativen verständlicher zu kommunizieren und transparenter zu machen.

Die Sonderkollektion PUMA x VIVID VISIONS ist der letzte Teil von Andrews ’Thread the Loop-Kampagne' - einer Social Media Serie, die auf PUMAs Ziel aufmerksam machen möchte, "Polyester aus 100% Textilabfällen zu gewinnen," wie PUMA CSO Anne-Laure Descours erklärt. "Das Überdenken der Art und Weise, wie wir Kleidung herstellen, und das Experimentieren mit Möglichkeiten, wie wir uns einem zirkulären Geschäftsmodell annähern können, ist eine der wichtigsten Prioritäten unserer Nachhaltigkeitsstrategie."

Seit dem Start des Pilotprojekts im Jahr 2022 hat PUMA recycelte Trainingstrikots für Manchester City, AC Mailand, Olympique de Marseille und Borussia Dortmund hergestellt. In diesem Monat hat PUMA bekannt gegeben, seine Textilrecyclinginnovation zu erweitern. So werden die offiziellen PUMA-Fußballtrikots* ab 2024, einschließlich der Trikots für die Europameisterschaft und die Copa América, aus recycelten RE:FIBRE-Materialien hergestellt, die aus alten Kleidungsstücken und Fabrikabfällen anstatt aus recycelten Plastikflaschen gewonnen werden.

Bilder und Videos der Kollektion PUMA x VIVID VISIONS by Andrew Burgess sind hier verfügbar. Mehr Informationen über Andrews Burgess Thread The Loop-Serie und seine Erfahrungen mit RE:FIBRE gibt es hier.

Andrews Marke VIVID VISIONS ist eine Upcycling-Marke, die aus alten Textilien neue, einzigartige Designs herstellt. Solche Upcycling-Produkte wurden bereits von NBA-Ikonen (Jayson Tatum) und US Rappern (A Boogie Wit Da Hoodie) getragen.

RE:FIBRE ist PUMAs Textilrecyclinginnovation, die Textilabfälle aus Polyester mithilfe eines vierstufigen Prozesses in neue Kleidungsstücke verwandelt.

Der vierstufige Prozess von RE:FIBRE:

Sammeln und Sortieren: Sammeln und Sortieren von Altkleidern und Textilabfällen.

Zerteilen und Mischen: Zerteilen und Mischen der gesammelten Materialien. Auflösen, Filtern und Polymerisieren: Einschmelzen des geschredderten Polyesters und Entfernen der Farbstoffe durch einen chemischen Recyclingprozess.

Schmelzen, Spinnen, Weben und Nähen: Durch das Schmelzen werden die neu produzierten Polymere spinn- und nähfähig, so dass ein neuwertiges RE:FIBRE-Gewebe entsteht, das immer wieder recycelt werden kann.

*ausgenommen sind lokale Repliken für Fenerbahçe SK, Shakhtar Donetsk und lokal produzierte Trikots.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

