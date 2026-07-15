QUALCOMM Aktie

QUALCOMM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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16.07.2026 00:51:00

Qualcomm Might Be a Hot AI Stock Next Year

If you're looking for the next hot AI stock, you may want to give Qualcomm (NASDAQ: QCOM) a closer look. It has trailed most of the high-flying chipmakers with a measly 28% return over the past five years, but a financial turnaround is starting to take shape.The stock's current valuation suggests it will continue to deliver uninspiring results, but recent press releases challenge that view.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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