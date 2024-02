Rasanter Anstieg der Arm-Aktie lässt Shortseller leiden - Wie geht es weiter?

• Arm-Aktie mit massivem Kurssprung• Leerverkäufer häufen dreistellige Millionenverluste an• Geht es für Arm weiter nach oben?

Fast 48 Prozent legte die Arm-Aktie im Donnerstagshandel zu - Anleger reagierten euphorisch auf die Quartalsbilanz des Chipunternehmens. Besonders positiv wurde das Wachstum bewertet, der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 14 Prozent auf 824 Millionen US-Dollar. Dabei profitierte das Unternehmen einerseits von der Erholung im Smartphone-Markt aber auch der Einstieg ins Geschäft mit Rechenzentren hat sich für den Chip-Designer offenbar gelohnt.

Shortseller haben das Nachsehen

Nicht gelohnt hat es sich dagegen, die Arm-Aktie leerzuverkaufen. Durch den jüngsten Kurssprung summiert sich das Kursplus bei dem Anteilsschein seit Jahresstart auf fast 52 Prozent, in den letzten drei Monaten ging es am Markt sogar um knapp 118 Prozent nach oben.

Ein Analyst von S3 Partners zeigt, wie deutlich der Verlust für Arm-Shortseller ausfällt: Allein der Kurssprung vom Donnerstag soll Leerverkäufern Papierverluste von 445 Millionen US-Dollar beschert haben. Dies mache deutlich, dass das Leerverkaufen von Halbleiteraktien in diesem Jahr "kein profitables Geschäft war", wie MarketWatch aus einem Bericht von S3-Experte Ihor Dusaniwsky zitiert.

Diejenigen, die pessimistische Wetten gegen den Sektor abgeschlossen haben, haben in diesem Jahr bisher Marktwertverluste in Höhe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar eingebüßt, - etwa ein Fünftel dieser Verluste kam allein am Donnerstag, so Dusaniwsky weiter.

Arm-Aktie vor weiteren Gewinnen?

Glaubt man dem Experten, dürfte sich der Aufwärtstrend der Arm-Aktie auch in der nächsten Zeit weiter fortsetzen. Darauf hoffen dürfen wohl kurzfristig seiner Meinung nach auch die Shortseller, die darauf setzen, einen Teil ihrer Verluste ausgleichen zu können, die sie im Rahmen ihrer Eindeckungskäufe erlitten haben.

"Wir sollten mit einer Umkehr des Leerverkaufstrends, den wir bei ARM beobachtet haben im Jahr 2024 rechnen, da Leerverkäufer aus ihren Positionen verdrängt werden. Die Eindeckung von Leerverkäufern während der […] Rally sollte in den nächsten Tagen fortgesetzt werden."

Die Arm-Aktie gibt im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ zeitweise 1,66 Prozent auf 112,00 US-Dollar nach.



Redaktion finanzen.at