RBI-Aktie im Minus: Valerie Brunner wird neues Mitglied im Vorstand der RBI

Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Brunner verantwortet in Zukunft den Bereich "CIB Customer Coverage" und folgt damit Peter Lennkh nach, der sich mit Ende August zurückgezogen hat. Bisher ist Brunner in der RBI für institutionelle Kunden zuständig. Die Bestellung muss noch aufsichtsrechtlich genehmigt werden.

Mit der Personalentscheidung sei die Neuausrichtung des "Corporate and Investment Banking" (CIB) der RBI, das sich an institutionelle und Firmenkunden richtet, weitgehend abgeschlossen, schrieb die Bank in ihrer Aussendung. Für den Bereich "CIB Products and Solutions", der die entsprechenden Bankprodukte und Dienstleistungen anbietet, zeichnet weiterhin Lukasz Januszewski verantwortlich.

Die RBI-Aktie verlor in Wien schlussendlich 0,9 Prozent auf 13,25 Euro.

APA