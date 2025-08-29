Redcare Pharmacy Aktie
|82,05EUR
|0,80EUR
|0,98%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch sieht den Eintritt der Drogeriekette dm in den Markt für rezeptfreie Medikamente noch nicht als Bedrohung für die Internetapotheke, wie aus seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Der Eintritt in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist seiner Meinung nach noch unwahrscheinlich./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82,20 €
|
Abst. Kursziel*:
160,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
160,82%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.08.25
|Redcare-Aktie mit massivem Kursverlust: Kursziel-Senkung von Jefferies (dpa-AFX)
|
28.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
28.08.25
|XETRA-Handel: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
25.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
25.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|04.04.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|81,90
|0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|12:04
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|PUMA Neutral
|UBS AG
|09:58
|PORR
|Erste Group Bank
|08:45
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|07:55
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets