Redcare Pharmacy Aktie
|73,05EUR
|-2,75EUR
|-3,63%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Wettbewerbsumfeld, die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Margenprofil gewesen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Gespräch dazu beigetragen, die Anleger zu beruhigen. Dies hätten anschließende Rückmeldungen ihm gegenüber gezeigt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,15 €
|
Abst. Kursziel*:
188,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
192,95%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|74,50
|-1,72%
