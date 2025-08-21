DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

Konkurrenz 21.08.2025 16:46:00

Redcare Pharmacy-Aktie verliert: Dm plant eigene Apothekenprodukte

Redcare Pharmacy-Aktie verliert: Dm plant eigene Apothekenprodukte

Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen am Donnerstag wieder unter Druck.

Zeitweise notieren die Redcare-Papiere der Onlineapotheke im XETRA-Handel 3,27 Prozent im Minus bei 91,65 Euro.

Als nicht wirklich neu, aber gleichwohl alarmierend werten Börsianer die Pläne der Drogeriekette dm. Deutschlands Marktführer will laut einem Interview des Chefs Christoph Werner gleichzeitig Arzt und Apotheker werden. Er sieht seinen Vorteil gegenüber den Onlineapotheken darin, dass dm bereits heute täglich mehr als zwei Millionen Kundenkontakte habe, sagte er dem "Manager Magazin". Studien zeigten, dass dm das zusätzliche Sortiment zugetraut werde. Starten will er mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten und apothekengeführter Dermokosmetik. "Den Rest schauen wir uns an. Man soll ja niemals nie sagen."

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Redcare Pharmacy

