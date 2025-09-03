Redcare Pharmacy Aktie

73,80EUR -4,45EUR -5,69%
Redcare Pharmacy

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

03.09.2025 17:16:39

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli seien diese im August verhalten ausgefallen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Redcare Pharamacy sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent./bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,25 € 		Abst. Kursziel*:
102,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
103,25%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17:16 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG

