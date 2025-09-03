Redcare Pharmacy Aktie
|73,80EUR
|-4,45EUR
|-5,69%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli seien diese im August verhalten ausgefallen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Redcare Pharamacy sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent./bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,25 €
|
Abst. Kursziel*:
102,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
103,25%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
|
17:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
29.08.25
|MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.08.25
|MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen
|17:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|17:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|17:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|04.04.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|73,80
|-5,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|17:16
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:52
|Shell Buy
|UBS AG
|15:33
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12:48
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|11:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|McDonald's Buy
|UBS AG
|09:31
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:30
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Danone Buy
|UBS AG
|07:27
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:22
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06:44
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:21
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|02.09.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|02.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG