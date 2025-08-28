Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Bewertung bleibt
|
28.08.2025 14:44:39
Redcare-Aktie mit massivem Kursverlust: Kursziel-Senkung von Jefferies
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, FUCHS, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und CANCOM. Für Redcare passten sie ihre Schätzungen an zunächst geringere Profitabilitätserwartungen an.
Die Redcare Pharmacy-Aktie geraten daraufhin am Donnerstag deutlich unter Druck und knicken via XETRA zeitweise um 9,4 Prozent auf 80,95 Euro ein.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: Redcare Pharmacy
