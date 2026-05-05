Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
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05.05.2026 13:07:15
Repligen Corp Profit Rises In Q1
(RTTNews) - Repligen Corp (RGEN) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $8.33 million, or $0.15 per share. This compares with $5.83 million, or $0.10 per share, last year.
Excluding items, Repligen Corp reported adjusted earnings of $27.15 million or $0.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.8% to $194.26 million from $169.17 million last year.
Repligen Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.33 Mln. vs. $5.83 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.10 last year. -Revenue: $194.26 Mln vs. $169.17 Mln last year.
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