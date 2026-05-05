Repligen Corp Profit Rises In Q1

(RTTNews) - Repligen Corp (RGEN) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $8.33 million, or $0.15 per share. This compares with $5.83 million, or $0.10 per share, last year.

Excluding items, Repligen Corp reported adjusted earnings of $27.15 million or $0.48 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.8% to $194.26 million from $169.17 million last year.

Repligen Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.33 Mln. vs. $5.83 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.10 last year. -Revenue: $194.26 Mln vs. $169.17 Mln last year.