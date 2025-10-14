Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

PGZ 14.10.2025 11:05:00

Rheinmetall-Aktie aber rot: Joint Venture für Polens Unterstützungsfahrzeuge gegründet - RENK und HENSOLDT verlieren ebenfalls

Rheinmetall kooperiert mit dem polnischen Rüstungsunternehmen Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) bei der Herstellung von sogenannten Unterstützungsfahrzeugen für die polnische Armee.

Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Gründung eines Joint Ventures zur Schaffung eines europäischen Zentrums für Unterstützungsfahrzeuge unterzeichnet, wie Rheinmetall mitteilte. Dieses soll Bergepanzer, gepanzerte Pionierfahrzeuge mit Minenräumfähigkeit sowie gepanzerte Brückenlegefahrzeuge herstellen.

"Angesichts der aktuellen Bedrohung aus dem Osten tragen PGZ und Rheinmetall mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung zum Aufbau eines gesamteuropäischen Verteidigungspotenzials bei", hieß es in der Mitteilung. Dies sei ein weiterer Schritt, um die Verteidigung Europas sicherer und stärker zu machen.

Am Dienstag verlieren die Papiere von Rheinmetall via XETRA zeitweise 3,48 Prozent auf 1.814,00 Euro, während RENK um 3,41 Prozent nachgeben auf 72,29 Euro und HENSOLDT 3,12 Prozent einbüßen auf 102,40 Euro.

DJG/sha/cln

DOW JONES

Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen

07.10.25 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 817,00 -3,02% Rheinmetall AG

