E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
13.10.2025 13:18:38
PSI Software-Aktie stark gefragt: Geplante Übernahme durch Warburg Pincus
Der Kaufpreis liege 84 Prozent über dem PSI-Aktienkurs, bevor über die Übernahme spekuliert worden sei, hieß es weiter. Am Freitag schloss die PSI-Aktie bei 33,20 Euro.
Größter Aktionär von PSI ist der Verleger und Investor Norman Rentrop, gefolgt vom Energieversorger Eon (EON SE), der seine Beteiligung von knapp 17,8 Prozent aber behalten will. Warburg Pincus habe sich bereits von Ankeraktionären einen Anteil von insgesamt 28,5 Prozent am Grundkapital des Unternehmens gesichert, teilten die Berliner weiter mit. Der Finanzinvestor will mindestens 50 Prozent und eine Aktie erwerben.
Im vergangenen Jahr machte PSI Software einen Umsatz von rund 261 Millionen Euro. Ein Cyberangriff hatte das Unternehmen in die roten Zahlen gedrückt: Vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug der Verlust 15,2 Millionen Euro und unter dem Strich knapp 21 Millionen Euro.
Anleger feiern die Meldung am Montag und schicken die PSI-Aktien via XETRA zeitweise um 34,64 Prozent nach oben auf 44,70 Euro.
BERLIN (dpa-AFX)
Analysen zu E.ON SEmehr Analysen
|09.10.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.25
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
