Rheinmetall Aktie
|1 868,00EUR
|-54,00EUR
|-2,81%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 923,00 €
|
Abst. Kursziel*:
17,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 868,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
09:22
|Rüstungsaktien trotz starken Nachrichten tiefer: Rheinmetall mit positiver Analystenstimme, RENK mit neuem Großinvestor (dpa-AFX)
|
06:00
|Rheinmetall rival slams ‘direct award’ to German arms group (Financial Times)
|
06.10.25
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung wenig bewegt (finanzen.at)
|
06.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
06.10.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
06.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
06.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 889,50
|-1,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.