Rheinmetall-Aktie legt zu: Rheinmetall erhöht Margenerwartung für 2022 -- Entscheidung zu Marder-Lieferung und mögliche DAX-Aufnahme

Auf Basis vorläufiger Zahlen hat das MDAX -Unternehmen seine Margenprognose erhöht. Der Umsatz blieb unterdessen hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Der operative Gewinn 2022 ist ersten Einschätzungen zufolge um 20 Prozent gestiegen, so Rheinmetall. Der Konzern rechnet nun mit einer operativen Marge von "mindestens" 11,5 Prozent. Der bisherige Ausblick hatte auf mehr als 11 Prozent gelautet.

Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Organisch betrug das Plus 10 Prozent. Das Unternehmen hatte jedoch einen organischen Anstieg von 15 Prozent in Aussicht gestellt. Rheinmetall verwies auf Verschiebungen von Vorleistungen im Rüstungsbereich auf 2023 sowie auf die verlangsamte Erholung der globalen Automobilproduktion.

Die endgültigen Zahlen und den Ausblick 2023 will Rheinmetall am 16. März veröffentlichen.

Entscheidung zu Marder-Lieferung und mögliche DAX-Aufnahme beflügeln Rheinmetall-Aktie

Die Aktien von Rheinmetall haben nach Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen ihre Tagesgewinne weitgehend behauptet. Die Papiere des Autozulieferers und Rüstungskonzerns schwankten am frühen Freitagnachmittag zwar deutlich, notierten aber zuletzt noch 2,7 Prozent im Plus bei 207,60 Euro. Damit zählten sie weiterhin zu den besten Werten im MDAX.

Im Handel wurde die aktuelle Stärke der Rheinmetall-Aktien zum einen mit der absehbaren Aufnahme der Papiere in den DAX begründet. So hatte die französische Großbank Société Générale (SocGen) bereits am Vortag darauf hingewiesen, dass mit einem Delisting der Linde-Anteilscheine im Laufe des ersten Quartals zu rechnen sei und Rheinmetall als Nachfolger im deutschen Leitindex erwartet werde.

Zum anderen wurde die politische Entscheidung zur Lieferung des Schützenpanzers Marder in die Ukraine angeführt. Das nähre Spekulationen, dass dem Marder trotz aller politischen Bedenken irgendwann der Kampfpanzer Leopard folgen könnte.

