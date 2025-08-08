Rheinmetall Aktie
|1 683,00EUR
|20,50EUR
|1,23%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Die Reaktion der Anleger auf Ergebnisse mit dem Aktienkurs in Einklang zu bringen, sei bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern wegen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen schwierig, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Tenor in einer Telefonkonferenz sei optimistisch gewesen, doch dies reiche an solch einem Tag nicht aus. Er sprach von einer Bereinigung der Positionierung, doch die geopolitische Lage werde sich wohl nicht gegen Verteidigungsausgaben wenden. Er bekräftigt daher seine Einschätzung, dass Rheinmetall weiterhin zu den besten Sektoraktien zählt./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 666,00 €
|
Abst. Kursziel*:
32,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 683,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,72%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:17
|Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Rheinmetall-Aktie (finanzen.at)
|
08:51
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy (EQS Group)
|
08:51
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf (EQS Group)
|
07.08.25