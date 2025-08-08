Rheinmetall Aktie

1 683,00EUR 20,50EUR 1,23%
Rheinmetall

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

08.08.2025 08:22:19

Rheinmetall Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Die Reaktion der Anleger auf Ergebnisse mit dem Aktienkurs in Einklang zu bringen, sei bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern wegen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen schwierig, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Tenor in einer Telefonkonferenz sei optimistisch gewesen, doch dies reiche an solch einem Tag nicht aus. Er sprach von einer Bereinigung der Positionierung, doch die geopolitische Lage werde sich wohl nicht gegen Verteidigungsausgaben wenden. Er bekräftigt daher seine Einschätzung, dass Rheinmetall weiterhin zu den besten Sektoraktien zählt./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 666,00 € 		Abst. Kursziel*:
32,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 683,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,72%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

