NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Angesichts eines Kursrutsches am Berichtstag spricht Analyst David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem "sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt". Mit seinem Rüstungsgeschäft stehe der Konzern ab September vor einigen Monaten mit einem außergewöhnlich guten Nachrichtenfluss. Der Experte glaubt nicht, dass ein mögliches Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in den kommenden Tagen etwas an den geplanten deutschen Rüstungsinvestitionen ändern wird./rob/tih/mis



