Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Analyse im Blick
|
08.08.2025 10:58:47
Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 1550 auf 1740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien "wenig inspirierend" ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns bleibe intakt, aber die Bewertung spreche nur für ein neutrales Votum. Im höheren Kursziel berücksichtigte er höhere mittel- bis langfristige Wachstumsannahmen infolge der neuen Nato-Ziele.
Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 10:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 1 696,00 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2,59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 95 026 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 177,3 Prozent aufwärts. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
