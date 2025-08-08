Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Analyse im Blick 08.08.2025 10:58:47

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie

Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Warburg Research-Analyst Christian Cohrs unterzogen.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 1550 auf 1740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien "wenig inspirierend" ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns bleibe intakt, aber die Bewertung spreche nur für ein neutrales Votum. Im höheren Kursziel berücksichtigte er höhere mittel- bis langfristige Wachstumsannahmen infolge der neuen Nato-Ziele.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 1 696,00 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2,59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 95 026 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 177,3 Prozent aufwärts. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

10:07 Rheinmetall Hold Warburg Research
10:05 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 Rheinmetall Buy UBS AG
07.08.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
Rheinmetall AG 1 700,50 2,29% Rheinmetall AG

