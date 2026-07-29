Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
29.07.2026 12:39:00
Rocket Lab bekommt Millionen-Auftrag von der US Space Force
Rocket Lab soll mindestens ein Dutzend Flüge für die US Space Force durchführen. Die zahlt dem US-Raumfahrtunternehmen dafür über 260 Millionen US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Rocket Lab präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.07.26
|Rocket Lab-Aktie im Höhenflug: Neuer Auftrag der US Space Force treibt Kurs an - auch AST SpaceMobile zieht an (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)