Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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14.05.2026 13:07:00

Rocket Lab Buys a Rival for $40 Million Cash

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) rolled up another space stock last week, paying as much as $60 million for the privilege -- and depending on how you do the math, it may have gotten a bargain. In a press release issued alongside its Q1 earnings report, Rocket Lab announced a definitive agreement to acquire Motiv Space Systems.Rocket Lab will pay $40 million in cash for Motiv, plus a potential additional $20 million in stock, paid later based on how the purchase works out. (This price was disclosed not in Rocket Lab's press release, but in a 10-Q filing with the SEC.) Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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