Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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28.07.2026 06:30:00
Rocket Lab Debuts a Breakthrough Technology Investors Should Have on Their Radar
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is building a business that extends well beyond small rocket launches.In its recent Victus Haze mission, Rocket Lab combined an Electron rocket, a company-built Pioneer spacecraft, mission software, ground control systems, and in-space operations into a single rapid response service for the U.S. Space Force. The company launched the spacecraft just 16 hours and 42 minutes after receiving the Space Force's final instructions. The company also activated and tested the spacecraft in about 38 hours, well ahead of the 72-hour deadline.The spacecraft was then moved close enough to a target satellite to track, observe, and photograph it in less than 59 hours. The exercise simulated how the U.S. military could quickly inspect a satellite that was behaving unexpectedly or potentially threatening another spacecraft.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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