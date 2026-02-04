KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
04.02.2026 08:18:28
Roger Bootz heuert bei KI-Asset-Manager an
Smart Wealth, ein auf KI-gestützte Lösungen spezialisierter Vermögensverwalter, hat Roger Bootz zum Head of Sales ernannt. Damit verstärkt das Unternehmen seine kommerziellen Aktivitäten in der Schweiz und in Deutschland und reagiert auf eine wachsende institutionelle Nachfrage nach datenbasierten Anlagestrategien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
