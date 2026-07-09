ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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09.07.2026 12:09:00
RoguePlanet-Zero-Day: Microsoft legt neuen Windows-Patch nach
Für eine zuvor nur rudimentär abgedichtete Schwachstelle aus dem Exploit-Fundus von "Nightmare Eclipse" gibt es jetzt einen neuen, (hoffentlich) finalen Patch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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