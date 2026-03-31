Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|
31.03.2026 07:01:03
Romande Energie Group 2025 results : stronger-than-expected performance
|
Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
Dear Sir or Madam
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Romande Energie SA
|Rue de Lausanne
|1110 Morges
|Switzerland
|E-mail:
|info@romande-energie.ch
|Internet:
|https://www.romande-energie.ch/
|ISIN:
|CH1263676327
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2300878
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2300878 31-March-2026 CET/CEST
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|Romande Energie S.A.
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