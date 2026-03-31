Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous

Romande Energie Group 2025 results : stronger-than-expected performance



31-March-2026 / 07:01 CET/CEST

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