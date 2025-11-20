Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|
20.11.2025 22:17:56
Ross Stores Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Ross Stores Inc. (ROST) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $511.935 million, or $1.58 per share. This compares with $488.808 million, or $1.48 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.4% to $5.600 billion from $5.071 billion last year.
Ross Stores Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $511.935 Mln. vs. $488.808 Mln. last year. -EPS: $1.58 vs. $1.48 last year. -Revenue: $5.600 Bln vs. $5.071 Bln last year.
