04.12.2025 18:03:39

ROUNDUP: N26 schließt sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an

BERLIN (dpa-AFX) - Die Smartphone-Bank N26 schließt sich der neuen europäischen Bezahllösung Wero an. Das teilte das Berliner Start-up mit und bestätigte damit einen Bericht des Fach-Portals "Finanz-Szene". Ab Mitte 2026 sollen N26-Kunden in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden zunächst die "Peer to Peer"-Funktionen der Payment-Wallet nutzen können, um sich mühelos untereinander Geld überweisen zu können, ohne die komplizierte IBAN verwenden zu müssen. Danach will N26 dann auch die E-Commerce-Funktion von Wero integrieren.

Wero ist bisher in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien verfügbar und bietet nach dem Muster des US-Konkurrenten PayPal vor allem direkte mobile Geldzahlungen von Mensch zu Mensch an. Inzwischen kann der Dienst auch bei etlichen Händlern beim Einkaufen im Netz genutzt werden, ähnlich wie Kreditkarten oder Apple Pay, Google (Alphabet C (ex Google)) Pay, Paypal, Klarna oder andere vergleichbare Dienste.

Wachsende Unterstützung von Wero durch Banken

In Deutschland bieten bereits alle teilnehmenden Banken Peer to Peer Zahlungen über Wero an. Im E-Commerce Bereich sind Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken seit Ende November an Bord. In den kommenden Wochen und Monaten sollen im Online-Handel weitere folgen: zunächst Postbank und Deutsche Bank, anschließend ING (ING Group) Deutschland, die britische Neobank Revolut und nun auch N26.

N26-Co-Chef Marcus W. Mosen sagte, für sein Unternehmen sei es ein logischer Schritt, die Initiative zu unterstützen, während N26 die Bankgeschäfte und Zahlungen für die Kunden in ganz Europa weiter vereinfache. "Die Entwicklung europäischer Zahlungslösungen wie Wero ist entscheidend für die digitale Wettbewerbsfähigkeit und eine attraktive Auswahl an Zahlungsmethoden."

N26 ist in 24 europäischen Ländern aktiv und verfügt über 4,8 Millionen ertragsrelevante Kunden (Stand Ende 2024). Das sind vollständig legitimierte und aktive Kontoinhaber, mit denen Umsatz generiert wird./chd/DP/men

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 274,10 0,46% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc. 240,75 0,52% Apple Inc.
Deutsche Bank AG 30,98 0,13% Deutsche Bank AG
ING Group 22,54 0,13% ING Group
PayPal Inc 53,16 0,83% PayPal Inc

