NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,42 Prozent auf 25 113,39 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,472 Prozent tiefer bei 24 890,10 Punkten, nach 25 008,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 166,15 Punkte, das Tagestief hingegen 24 868,32 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 17.10.2025, mit 24 817,95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 712,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 394,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,73 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alphabet A (ex Google) (+ 5,55 Prozent auf 291,74 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,53 Prozent auf 292,31 USD), Micron Technology (+ 4,20 Prozent auf 257,19 USD), Lam Research (+ 2,56 Prozent auf 152,06 USD) und JDcom (+ 2,42 Prozent auf 30,02 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Netflix (-89,97 Prozent auf 111,57 USD), PayPal (-2,30 Prozent auf 54,04 EUR), Biogen (-1,81 Prozent auf 164,52 USD), Lululemon Athletica (-1,78 Prozent auf 167,65 USD) und Enphase Energy (-1,32 Prozent auf 28,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 232 612 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

2025 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at