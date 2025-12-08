RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingebracht

Die Nebius-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nebius-Aktie 36,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nebius-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,196 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 666,30 USD, da sich der Wert einer Nebius-Aktie am 05.12.2025 auf 98,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +166,63 Prozent.

Nebius markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at