Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lohnende Nebius-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingebracht
Die Nebius-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nebius-Aktie 36,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nebius-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,196 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 666,30 USD, da sich der Wert einer Nebius-Aktie am 05.12.2025 auf 98,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +166,63 Prozent.
Nebius markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nebiusmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|83,50
|-1,18%
