Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
04.01.2026 00:55:20
Ryanair faces massive fine in Italy over 'abusive strategy'
Italy's competition authority AGCM claims the budget airline blocked payment methods and mass-deleted accounts to manipulate travel agencies and force them into partnerships. Ryanair has pledged to appeal the fine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
