Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.01.2026 17:51:20

Ryanair faces massive fine in Italy over 'abusive strategy'

Italy's competition authority AGCM claims the budget airline blocked payment methods and mass-deleted accounts to manipulate travel agencies and force them into partnerships. Ryanair has pledged to appeal the fine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten