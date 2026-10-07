S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Automatic Data Processing-Aktien gewesen.

Automatic Data Processing-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,446 Automatic Data Processing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Automatic Data Processing-Papiere wären am 06.10.2026 3 002,86 USD wert, da der Schlussstand 262,36 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 200,29 Prozent.

Automatic Data Processing war somit zuletzt am Markt 102,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at