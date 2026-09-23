S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Automatic Data Processing-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 239,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Automatic Data Processing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,780 Automatic Data Processing-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 265,51 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Anteils am 22.09.2026 auf 269,64 USD belief. Damit wäre die Investition 12,66 Prozent mehr wert.

Automatic Data Processing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 106,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at