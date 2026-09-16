Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
|Langfristige Performance
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Automatic Data Processing-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Automatic Data Processing-Aktie an diesem Tag 288,69 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,464 Automatic Data Processing-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 276,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,21 Prozent eingebüßt.
Automatic Data Processing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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