S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Automatic Data Processing von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Automatic Data Processing-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Automatic Data Processing-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 285,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investierten, hätten nun 34,975 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 649,55 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Papiers am 13.10.2026 auf 275,90 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,50 Prozent verringert.

Am Markt war Automatic Data Processing jüngst 107,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at