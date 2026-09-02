Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
|Automatic Data Processing-Performance
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Automatic Data Processing-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Automatic Data Processing-Papier bei 206,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 48,419 Automatic Data Processing-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 726,34 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Anteils am 01.09.2026 auf 283,49 USD belief. Mit einer Performance von +37,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Automatic Data Processing belief sich zuletzt auf 113,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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