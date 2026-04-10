Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
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10.04.2026 06:00:16
Sales for the first quarter 2026
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Bossard Holding AG / Key word(s): Quarter Results
Dear Sir or Madam,
Enclosed you find the ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR of Bossard Holding AG of April 10, 2026.
Further information is available on www.bossard.com – Investor Relations.
If you would like to unsubscribe from the mailing list, please click here: Unsubscribe
Yours sincerely,
Bossard Holding AG
Tel.: +41 41 749 65 86
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306210
|End of Announcement
|EQS News Service
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2306210 10-Apr-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Bossard AG
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06:00
|Umsatz im ersten Quartal 2026 (EQS Group)
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06:00
|Sales for the first quarter 2026 (EQS Group)
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07.04.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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31.03.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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24.03.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.03.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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10.03.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Bossard AG
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