Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Neutral-Rating
|
11.11.2025 06:50:00
Salzgitter-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel für Salzgitter leicht auf 27,90 Euro
Der Ausblick von Salzgitter auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung.
NEW YORK (dpa-AFX)
