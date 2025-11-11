Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Neutral-Rating 11.11.2025 06:50:00

Salzgitter-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel für Salzgitter leicht auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel für Salzgitter leicht auf 27,90 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Der Ausblick von Salzgitter auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung.

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Salzgitter-Aktie sackt zweistellig ab: Salzgitter senkt Prognose nach Quartalsverlust
Salzgitter dämpft Erwartungen - Gewinne bleiben unter Druck
Salzgitter-Aktie profitiert von Metzler-Kaufempfehlung

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Salzgitter AG

Nachrichten zu Salzgittermehr Nachrichten