NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 16,10 auf 28,50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,10 € 		Abst. Kursziel*:
5,17%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
28,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,57%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

