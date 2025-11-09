ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Salzgitter Aktie

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

Bilanz im Blick 09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Salzgitter präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Salzgitter wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,158 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter noch ein Verlust pro Aktie von -3,340 EUR in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 10,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,48 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,23 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,493 EUR, gegenüber -6,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 9,17 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,01 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

11:43 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
