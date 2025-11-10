Salzgitter Aktie

29,76EUR 1,72EUR 6,13%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

10.11.2025 11:43:58

Salzgitter Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen und habe auch seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Der Stahlkonzern habe die Spanne der Jahresziele nach unten hin verengt, dies dürfte aber kaum Auswirkungen auf den Konsens haben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
29,80 € 		Abst. Kursziel*:
-4,36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
29,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,23%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:43 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
