Regeneron Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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Partnerschaft 01.10.2026 13:05:00

Sanofi-Aktie mit Gewinnen: Kooperation mit Regeneron wird erweitert

Sanofi-Aktie mit Gewinnen: Kooperation mit Regeneron wird erweitert

Sanofi und Regeneron bauen ihre langjährige Zusammenarbeit in der Immunologie aus. Für Regeneron könnte die erweiterte Vereinbarung Zahlungen von bis zu 8 Milliarden US-Dollar umfassen.

Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals weiten ihre Kooperation zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Immunologie-Medikamenten aus. Der Deal könnte dem US-Pharmakonzern Regeneron bis zu 8 Milliarden US-Dollar einbringen.

Wie die Konzerne mitteilten, wird Regeneron von seinem französischen Partner eine Vorabzahlung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar erhalten. Es könnten bis zu weitere 7 Milliarden Dollar fällig werden, abhängig von Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungszielen.

Vier neue Wirkstoffkandidaten für die Allianz

Als Teil der Vereinbarung legten die Unternehmen frühere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Zusammenarbeit bei.

Die erweiterte Zusammenarbeit sieht vor, dass vier von Regeneron erfundene Immunologie-Wirkstoffkandidaten der nächsten Generation in die Allianz aufgenommen werden. Der US-Arzneimittelhersteller wird zudem die Option haben, Sanofis Lunsekimig einzubeziehen, das zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung getestet wird.

Sanofi setzt auf die Allianz mit Regeneron

"Dies ist ein bewusster erster Schritt, um den Innovationsmotor von Sanofi zu zünden", sagte die kürzlich ernannte Sanofi-CEO Belen Garijo.

Regeneron-CEO Leonard S. Schleifer sagte, die erneuerte Allianz werde es den Unternehmen ermöglichen, die Art von Arbeit auszuweiten, die ihre Zusammenarbeit bei Dupixent - einem für mehrere Erkrankungen zugelassenen Blockbuster-Medikament - hervorgebracht habe.

Die Sanofi-Aktie gewinnt an der Börse in Paris zeitweise 1,50 Prozent auf 73,73 Euro, Regeneron-Titel zeigen sich vorbörslich an der NASDAQ kaum verändert.

DOW JONES

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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Sanofi S.A. 70,86 -2,24% Sanofi S.A.

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