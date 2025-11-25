Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Regeneron 25.11.2025 15:44:41

Sanofi und Regeneron: Aktien nach Dupixent-EU-Zulassung stärker

Sanofi und Regeneron: Aktien nach Dupixent-EU-Zulassung stärker

Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben von der EU-Kommission eine erweiterte Zulassung für ihr entzündungshemmendes Blockbuster-Medikament Dupixent für bestimmte Patienten mit der entzündlichen Hauterkrankung chronische spontane Urtikaria (CSU) erhalten.

Dupixent ist für Patienten ab 12 Jahren zugelassen, die unzureichend auf H1-Antihistamine ansprechen und nicht auf eine Antiimmunoglobulin-E-Therapie gegen CSU ansprechen, wie die beiden Pharmaunternehmen mitteilten. Dupixent ist den Angaben zufolge die erste zielgerichtete Therapie für CSU in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt.

Das US-Biotech-Unternehmen Regeneron hat Dupixent entwickelt und vertreibt es in den USA gemeinsam mit Sanofi, während der französische Pharmariese das Mittel international vertreibt. Der weltweite Nettoumsatz von Dupixent überstieg im vergangenen Jahr 14 Milliarden US-Dollar.

Im Pariser Handel notiert die Sanofi-Aktie zeitweise 1,73 Prozent höher bei 87,44 Euro. Die Regeneron-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel derweil 1,71 Prozehnt auf 775,50 US-Dollar.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Formycon-Aktie zieht an: Formycon arbeitet an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
Sanofi-Aktie legt zu: Sanofi steigert Umsatz und Gewinn trotz Gegenwind durch Wechselkurse
So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten