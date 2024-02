Sartorius schließt Platzierung über 200 Mio Euro ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Sartorius hat rund 613.500 eigene Vorzugsaktien am Markt untergebracht. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er mit der Platzierung bei institutionellen Anlegern zu 326 Euro das Stück wie am Vorabend angekündigt brutto 200 Millionen Euro eingenommen. Zudem hat die französische Tochter Sartorius Stedim Biotech (SBB) die geplante Kapitalerhöhung über rund 1,2 Milliarden Euro abgeschlossen, an der sich der Mutterkonzern beteiligt hat. SSB platzierte 5,15 Millionen Aktien, von denen Sartorius 1,7 Millionen für rund 400 Millionen Euro zeichnete.

February 07, 2024 00:34 ET (05:34 GMT)