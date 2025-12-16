Sartorius vz. Aktie
|239,70EUR
|-0,60EUR
|-0,25%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 284 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig bezeichnete die Vorzugsaktie von Sartorius neben Straumann in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 zudem als "Top Pick". Beim Pharma- und Laborzulieferer Sartorius boome das Segment Biomanufacturing wieder, hob sie hervor und rechnet mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate für das Ergebnis je Aktie von 21 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028./ck/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
284,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
240,40 €
|
Abst. Kursziel*:
18,14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
239,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten
|
15.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagmittag zu (finanzen.at)