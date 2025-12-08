Sartorius vz. Aktie

252,40EUR -0,20EUR -0,08%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

08.12.2025 07:39:20

Sartorius vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet vom Laborausrüster wie auch von der Tochter Sartorius Stedim Biotech weiter hohes einstelliges Durchschnittswachstum, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
253,80 € 		Abst. Kursziel*:
16,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
252,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,88%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

