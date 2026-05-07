ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
07.05.2026 14:49:08
ScanSource Maintains FY26 Net Sales Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, technology company ScanSource, Inc. (SCSC) maintains its net sales guidance for the full-year 2026 between approximately $3.0 billion and $3.1 billion.
