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Schindler Holding Ltd.: Changes to the Group Executive Committee



25.09.2026 / 06:30 CET/CEST



As of January 1, 2027, Dr. André Becker will join Schindler as Chief Human Resources and become a member of the Group Executive Committee. André Becker brings extensive international leadership experience in Human Resources, organizational transformation, and business leadership. In his last corporate role, he served as Chief Human Resources Officer and Executive Board Member at Lidl and previously held broad and diverse leadership roles at BASF, including as CHRO. As a consequence, the Group Executive Committee will be composed of the following members as of January 1, 2027: Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO and deputy CEO), Matteo Attrovio (CIO), André Becker (CHR), Danilo Calabrò (Europe South), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asia Pacific), Patrick Hess (Europe North), Vikén Martarian (Americas and Escalators), and Meinolf Pohle (China). About Schindler

Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators, and related services. Schindler’s mobility solutions move more than 2 billion people every day all over the world. Behind the company's success are over 67 000 employees in more than 100 countries. Schindler is committed to reaching net-zero emissions by 2040 through a 90% absolute reduction of its greenhouse gas emissions in scope 1, 2 and 3 from a 2020 baseline as its long-term science-based emission reduction target, while working to neutralize its residual emissions. More information

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