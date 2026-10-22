Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
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22.10.2026 06:32:29
Profitable growth gaining momentum
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Schindler Holding AG / Key word(s): 9 Month figures
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
For the first nine months of 2026, order intake and revenue reached CHF 8 735 million and CHF 8 162 million, equivalent to a growth in local currencies of 5.2% and 2.6%, respectively. Operating profit increased to CHF 1 102 million, corresponding to an EBIT margin of 13.5%. The EBIT adjusted margin reached 13.8%. Net profit rose to CHF 852 million, corresponding to a net profit margin of 10.4%. Cash flow from operating activities was CHF 903 million.
About Schindler
More information
Lars Brorson | Head of Investor Relations
Schindler Management Ltd.
Tel. +41 41 445 32 32
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Switzerland
|Phone:
|+41414453060
|E-mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valor:
|002463821
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2420024
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2420024 22-Oct-2026 CET/CEST
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