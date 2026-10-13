Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|
13.10.2026 06:00:05
Schlatter trauert um Daniel Fransson
|
Schlatter Industries AG / Schlagwort(e): Personalie
SCHLATTER INDUSTRIES AG - SIX SWISS EXCHANGE: STRN - ISIN: CH0002277314
Schlieren, 13. Oktober 2026. Mit tiefer Trauer gibt Schlatter Industries AG bekannt, dass Daniel Fransson, Chief Technology Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, bei einem Unfall in den Ferien verstorben ist.
Mit Daniel Fransson verliert Schlatter eine geschätzte Führungspersönlichkeit und einen engagierten Kollegen, der die technologische Entwicklung des Unternehmens massgeblich geprägt hat.
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sprechen seinen Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus.
Über die Nachfolge wird zu gegebener Zeit informiert.
Weitere Informationen
Schlatter Industries AG
Roger Widmer
Chief Sales Officer
Mobile +41 79 638 88 86
roger.widmer@schlattergroup.com
Agenda
Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)
Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Standard for Sparks der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.
Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
------------------------------
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schlatter Industries AG
|Brandstrasse 24
|8952 Schlieren
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 732 71 86
|E-Mail:
|info@schlattergroup.com
|Internet:
|www.schlattergroup.com
|ISIN:
|CH0002277314
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2414246
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2414246 13.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schlatter Industries AG
|
14.10.26
|SIX-Handel: SPI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schlatter trauert um Daniel Fransson (EQS Group)
|
13.10.26
|Schlatter mourns the loss of Daniel Fransson (EQS Group)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.10.26
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Schlatter Industries AG
Aktien in diesem Artikel
|Schlatter Industries AG
|21,00
|0,00%