Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Um 12:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 4 152,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,637 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,119 Prozent auf 4 148,42 Punkte an der Kurstafel, nach 4 153,37 Punkten am Vortag.

Bei 4 152,60 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 133,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,616 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 144,43 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 288,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, lag der Euro STOXX 50 noch bei 3 739,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 7,69 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,69 Prozent auf 38,50 EUR), Flutter Entertainment (+ 2,07 Prozent auf 138,30 GBP), Ferrari (+ 1,40 Prozent auf 314,40 EUR), BMW (+ 0,80 Prozent auf 92,04 EUR) und Stellantis (+ 0,71 Prozent auf 18,28 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,99 Prozent auf 14,92 EUR), adidas (-1,22 Prozent auf 169,78 EUR), BASF (-1,17 Prozent auf 42,97 EUR), Infineon (-1,03 Prozent auf 29,20 EUR) und Bayer (-0,91 Prozent auf 41,39 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 286 964 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 348,189 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

